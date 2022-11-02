恒大等房企在香港面临清盘呈请聆讯

中国一些高负债房企本月将在香港面临法院清盘呈请聆讯。在地产行业债务危机下，越来越多的债权人寻求司法途径，争取获得些许清偿。

据彭博社报道，中国恒大和融创中国将于11月面临清盘呈请聆讯。两家公司过去一年有过美元债违约，聆讯情况将备受全球基金公司关注。上个月，香港一家法院向阳光城集团境外主体阳光城嘉世国际颁布了清盘令。中国房地产行业身陷债务困局之际，大型中资房企近年来首次在香港发生这种情形。

根据彭博汇编数据，到1月底将有六家开发商面临清盘呈请聆讯，这些公司的存续境外债超过300亿美元（423.92亿新元）。根据香港破产管理署，法院发布清盘令后，会任命临时清盘人，临时清盘人将接管该公司。票据持有人的资金回收或受影响。

中国房地产企业今年美元债违约步伐创下纪录，而债务重组进展往往缓慢。债权人通过法院寻求清偿的案例不断增加。伦敦律师事务所Ashurst LLP的合伙人康伯（James Comber）说，许多清盘呈请是债权人用来向借款人施压的手段。

有些清盘呈请案件已被撤销或者驳回。中银国际执行董事吴琼分析，阳光城境外主体被颁发的清盘令，开创了债权人迫使开发商或其实体进入清盘的先例，不过后续步骤如何执行还有待观察，这项清盘令是否会为其他违约公司敲响警钟，要看阳光城境外主体的清盘如何进行。