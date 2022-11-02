中国央行行长：近期房地产销售和贷款投放已有边际改善

中国央行行长易纲在香港国际金融峰会上说，中国经济的潜在增长率将保持在合理区间，并透露中国低迷的房地产销售和贷款投放近期已有边际改善。

据中国央行官网发布的访谈实录，易纲星期三（11月2日）在香港国际金融领袖投资峰会上与香港金融管理局总裁余伟文谈到中国经济形势时说，尽管中国经济面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势。

易纲指出，中国三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，增速较二季度上升了3.5个百分点，通胀也保持在较低水平，显示出中国经济的韧性。

他强调，中国经济的潜在增长率将保持在合理区间，并指出中国拥有超大规模市场，城镇化率仍有较大提升空间，中等收入阶层消费需求稳步增长。他指出，中国拥有强大的程师和技工队伍，已建成门类齐全的现代工业体系和高质量的基础设施网络，同时科技创新蓬勃发展，供给侧结构性改革不断深化，将持续增强经济增长动能。

针对房地产业寒冬，易纲指出，房地产市场区域特征明显且差异很大，各城市政府在稳定当地房地产市场中发挥着重要作用。他说，中国人民银行积极支持房地产行业健康发展，包括降低了个人住房贷款利率和首付比例，鼓励银行通过“保交楼”专项借款支持已售住房建设交付，支持刚性和改善性住房需求。

他还说，近期房地产销售和贷款投放已有边际改善，随着中国城镇化进程不断推进，相信房地产市场能保持平稳健康发展。

针对中国货币政策，易纲强调，中国将坚持实施稳健的货币政策，加大对实体经济的支持力度。他指出，目前中国市场利率稳中有降，金融市场资源配置效率较高。同时，央行也通过结构性货币政策工具，加大对普惠小微、乡村振兴、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。

他还说，中国央行实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币对一篮子货币相对稳定，对美元有所贬值，但对其他主要货币有所升值。他指出，未来也将坚持市场在汇率形成中的决定性作用，使人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。

易纲还提到，金融业将持续推进改革开放，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极参与国际金融合作与治理，以实现中共二十大报告中提出的“制度型开放”。

