郑州富士康部分厂区返乡人员奖金新政：未达合同将按实际出勤发放

河南郑州富士康部分厂区发布返乡人员奖金新政，其中提到考量疫情为不可抗力因素，公司针对奖金及差价未达到合同约定发放条件的员工，将依据其实际出勤状况进行发放。

根据“大河财立方”星期三（11月2日）消息，河南郑州富士康科技集团iDPBG人力资源管理总处发布了返乡离职员工入职奖金及小时差价发放政策说明。该说明指出，考量疫情为不可抗力因素，公司本着人文关怀精神，针对奖金及差价未达到合同约定发放条件的员工，将依据其实际出勤状况进行发放。

此次政策适用对象为返乡离职员工且今年10月31日在职人员，办理时间为11月1日至11月3日。其中，入职奖励金原本发放政策为有效出勤大于等于55天且在职90天，发放需在职；调整后政策为在职天数除以90乘以约定入职奖励金。入职奖励金及小时差价统一于11月28日发放。

通知还提醒返乡员工途中做好防护，严格遵守各地防疫政策，待疫情过后，期待归来相聚园区。

鸿海科技集团旗下的富士康郑州科技园因疫情封控，大批员工离开厂区徒步返乡，冠病疫情引发广泛关注。河南省省长星期二赴富士康指导疫情防控，强调要做好员工关心关爱，并依法依规及时准确发布权威信息。

为了稳定员工，富士康郑州厂此前将为员工加发最高5000元（人民币，下同，约965新元）的全勤奖励金。