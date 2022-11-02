大陆两名专家抵台探望大熊猫“团团”

中国大陆两名专家抵达台北市立动物园，探望疑似罹患恶性脑瘤的大熊猫“团团”。

据台湾《联合报》报道，中国大熊猫保护研究中心派出的两名专家吴虹林、魏明星期二（11月1日）抵达台北桃园机场，并在动物园工作人员陪同下，搭车直奔动物园，前往大猫熊馆探视“团团”、“圆圆”一家。

据台北动物园介绍，吴虹林是高级工程师，长期从事大猫熊疾病防控、科研繁殖等工作，2001年7月到卧龙自然保护区管理局中国保护大熊猫研究中心工作，2016年调至中国大熊猫保护研究中心工作至今。

另一位专家魏明也是高级工程师，自2001年到卧龙自然保护区管理局中国保护大熊猫研究中心工作，2016年调入中国大熊猫保护研究中心工作至今，擅长大猫熊饲养管理和人工育幼等工作。

动物园还说，两名专家预计在台停留一周，动物园也将在星期三（2日）下午2时召开记者会说明。

大猫熊“团团”今年8月出现癫痫症状，分别于9月18日和10月22日对其进行两次核磁共振（MRI）检查，发现病灶区域明显扩大，病程进展快速。虽然“团团”的病情尚未确诊，但从两次核磁共振的检查结果来看，极有可能脑部患有恶性肿瘤，目前采取舒缓治疗。

针对“团团”的病情，台北动物园一直与卧龙大熊猫繁育中心保持密切沟通。此次由于“团团”病情恶化，台北市政府上星期四（10月27日）来函申请让大陆专家赴台，台湾农委会于28日回函同意。据了解，大陆专家曾多次赴日本等地，指导大熊猫的饲养和护理工作，但赴台救助大熊猫尚属首次。