胡春华：贯彻落实习近平三农论述 抓好冬春农业生产

未能进入中共新一届政治局的中国国务院副总理胡春华在北京出席农业相关会议时强调，要贯彻落实中共总书记习近平的“三农”工作论述，抓好冬春农田水利建设和农业生产。

据新华社报道，胡春华星期二（11月1日）在北京出席全国冬春农田水利建设暨秋冬“三农”重点工作电视电话会议时强调，要深入学习贯彻二十大精神，全面贯彻落实习近平关于“三农”工作的重要论述，扎实抓好冬春农田水利建设和农业生产，为夺取明年农业丰收奠定坚实基础。

胡春华说，“三农”战线要把学习贯彻二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入领会、准确把握党中央对新时代新征程“三农”工作的部署要求，坚定不移走中国特色社会主义乡村振兴道路，强化加快农业农村现代化的责任担当，增强全面推进乡村振兴的责任感和紧迫感。

他强调，冬春季节是开展农田水利建设的黄金时期，要着力加强农田水利基础设施建设，加快推进灌区和农田水利末梢设施，健全运行管护机制。要扎实推进重大水利工程建设，加快构建国家水网骨干网络。要谋划好永久基本农田全部建成高标准农田的总体方案，保质保量完成今年建设任务。

胡春华指出，要不误农时抓好秋冬农业生产，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保完成扩种任务，做好猪肉等“菜篮子”产品稳产保供，加强防灾减灾；将扩大油茶生产作为保障油料供给的重要举措，强化支持保障。

59岁的胡春华已担任两届政治局委员，一度被看好是“入常”热门人选。但在中共二十大新出炉的政治局委员名单中，胡春华不仅没有进入常委，也没有进入24人组成的中央政治局。