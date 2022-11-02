李家超：香港最坏的时间已过去 连接大陆的优势无可取代

国际金融领袖投资峰会星期三（11月2日）于香港四季酒店举行。香港特首李家超说，香港最坏的时间已过去，而香港过去虽然经历很多困难，但却是一个具有韧力的城市。香港会继续与世界保持联系，而香港具有联系环球和与大陆的独特优势，而这些优势只会在香港找到，无可替代。

根据《星岛日报》报道，李家超在峰会上发表主题演讲时说，“一国两制”是香港的基石，令香港享有法治、言论自由、新闻自由及集会自由等。香港奉行低税率及简单税制，容许资金自由流通。他说，中国是世界经济增长的引擎，是无可逆转的趋势，香港正处于完美位置，强调香港是唯一一个同时拥有国际及大陆优势的城市，而且无可取代，不论以往、现在或将来，都是其中一个领先的金融中心。

李家超说，香港最坏的时间已过去，香港过去虽然经历很多困难，但却是一个具有韧力的城市，因此对于自身能力很有信心。他呼吁参与此次峰会的金融界翘楚，把握机遇和时机，而这些机会正在香港出现，希望大家能够把握。

李家超还说，目前全球都面对不明朗时期，疫情影响了经济和生活，政治动荡，加上通胀等因素，令经济面对很多困难，但他强调，香港过去经历的动荡时期已过去，社会已回复正常，由乱入治，而香港也有独特优势，“一国两制”过去25年在港实施，是香港的基石。他还引述中国国家主席习近平“七一讲话”说，“一国两制”会长期坚持，保持原有资本主义制度长期不变。

李家超说，香港会继续与世界保持联系，而香港具有联系环球和与大陆的独特优势，而这些优势只会在香港找到，无可替代。他表示，世界经济重心已由西向东移，香港有人才，基建及技术，帮助大陆企业和资金走出去，同时吸引国际资金进入区内。

他说，香港是具有韧力的城市，随着政府逐步放宽防疫措施，香港已经开始反弹。他认为精明投资者，应着眼未来多于今日，目前正可以在香港找到机遇和时机，“现在就是大家期待已久的时刻”。

香港金管局总裁余伟文在会上致欢迎辞时表示，感谢来自世界各地的金融界人士重返香港，称“香港已回来”。他笑言外面正刮台风，形容“贵人出门招风雨”，而全球经济正受各种不确定性影响，包括滞胀、通胀、地缘政治等，期望在座各位能透过峰会寻找应对挑战及机遇的方法。

