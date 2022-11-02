甘肃兰州三岁儿童死亡 警方称一氧化碳中毒

针对网传甘肃兰州一名3岁儿童未等到救护车死亡事件，当地警方星期二（11月1日）深夜发布警情通报称，该名儿童因一氧化碳中毒死亡，并称接获求助警情时，儿童已无呼吸。

据“兰州公安七里河分局”官方微博星期二通报，当天下午1时43分，兰州市公安局接到群众求助警情，称有两人在七里河区上西园家中昏倒，其中一名儿童已无呼吸。

通报称，接警后分局即派警到场处置，协助群众于下午1时57分将两人送往医院救治。其中儿童抢救无效死亡，另一人在医院接受治疗，生命体征平稳。

通报说，经走访调查、现场勘查及死者血液检验鉴定，为使用液化气灶不当，造成一氧化碳中毒死亡。警方还提示，要规范使用燃气设施，确保生命安全。

据中国社交媒体网传信息，中毒的儿童在送医途中被小区防疫人员阻拦，耽误了治疗。网民还指，当地警方的通报并未说明事件完整时间线，即接警时是事发第一时间，还是已在小区门口僵持。

另一方面，据《兰州日报》报道，甘肃省委常委、兰州市委书记朱天舒星期二指导疫情防控工作时强调，要用心用情让小区防控更有温度，坚决防止简单化、一刀切，杜绝工作生硬、态度冷漠。

朱天舒强调，要切实加快核酸筛查、转运隔离等各环节衔接效率，进一步做实做细保供稳价、就医用药、安全供暖等具体民生服务工作，对能够解决的问题坚决不拖延，尽最大努力满足群众在分区分类防控中的基本生活需求。

另据“兰州发布”微信公众号消息，甘肃省委书记尹弘星期一（10月31日）在疫情联防联控领导小组会议上说，当前甘肃省疫情防控形势依然复杂、不容乐观。他指出，要继续毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，正视问题挑战，优化完善“打法”，防止简单化、一刀切。

尹弘强调，要提升科学精准防控水平，积极主动回应社会关切，切实改进工作作风，不能简单化、不能一刀切、不能层层加码，坚决杜绝工作中“生硬、冷漠”，避免造成群众误解、形成矛盾。他还说，要加强分析研判，注重信息发布和舆情引导，对一些共性问题提前研究制定预案，努力把工作做在前面，积极主动回应社会关切，依法打击网络谣言，形成齐心抗疫的强大合力。

据甘肃卫健委11月2日通报，10月31日0—24时，甘肃省新增31起无症状感染病例，均在兰州市，其中七里河区16起、城关区13起、西固区两起。

甘肃省11月1日新增无症状感染者58例，兰州市有51例，包括七里河区29例、城关区21例、西固区一例。