中国监管机构：密切关注房产市场

中国银保监会说，密切关注房地产市场发展，房地产业目前总体稳定。中国央行则强调，相信房地产市场能保持平稳健康发展。

据彭博社报道，中国银保监会副主席肖远企在回应香港金管局总裁余伟文关于房地产对银行影响的提问时说，正密切关注行业的发展。这次访谈于星期三（11月2日）以预录形式在香港举行的国际金融领袖投资峰会上播出。

肖远企补充说，房地产行业仍保持稳定，现在银行业在房地产的风险敞口处于合理水平，约佔总体贷款26%。他说，中国大陆按揭贷款逾期率不到0.1%。

中国大陆长期的房地产危机引发了经济动荡。10月份房屋销售跌势加剧，长期以来被认为较安全的房企陷入困境。根据彭博计算，中国大陆房企有2920亿美元（4125.24亿新元）债务将于2023年底前到期。

规模达52万亿美元的银行业面临日益严峻的前景。由于不良贷款增加，银行的资产负债表承压，政府引导中资大行加大发放贷款。

中国人民银行行长易纲稍早在峰会中说，相信房地产市场能保持平稳健康发展。他说，中国经济的潜在增长率将保持在合理区间，央行还致力于支持设备更新改造和基础设施投资，四季度效果会有所显现。

中国央行已采取一系列措施稳定房地产市场，包括降低抵押贷款利率和推出针对开发商的专项贷款计划。但分析人士表示，这些政策对该行业的帮助不大。经济学家预测中国大陆今年经济增长率将在3.3%，远低于5.5%左右的官方目标。