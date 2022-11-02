英国调查境内中国海外警务服务中心

英国政界对中国在英国境内设立“海外警务服务中心”反应强烈，要求厘清法律依据，调查他们的行为。英国官员指，会调查中国是否有在英国境内营运“海外警署”，强调不能接受外国在英国土地上营运他们的国安机构。

据美国之音报道，英国下议院外交事务委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）在星期二（11月1日）在国会提出紧急质询，她问到这些中国“海外警署”在英国土地上运作，有什么法律依据，中国官员是否负责营运。

英国保安国务大臣董勤达（Tom Tugendhat）回应指，报告所指的在英国营运的中国“海外警务服务中心”相当令人关注，英国政府会认真对待。

他说：“外国在英国土地上必须遵守英国法律。我已经与警方讨论了这件事，我获告之他们正在调查是否有非法行为。”董勤达又说，不会容忍任何非法地胁迫人回到原居国的行为。

他说：“不幸地，我们已经看到过威权国家在海外使用压迫手段，务求要引渡、或是诱骗他们的公民回到原来的国家，并施加惩罚。这是不能接受的。”

董勤达指，正在议会审议的《国家安全法案》会加强英国对抗跨国压迫、骚扰及威吓的能力。

非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）今年9月发布一份报告，指中国两个省的公安部门在21个国家设立了54个“海外警务服务中心”，包括有两个在伦敦，有一个在格拉斯哥。

中方公安部门曾指这些中心负责的是行政职责，包括更新中国驾驶执照。但是，“保护卫士”组织指控，它们实际的工作包括胁迫那些被怀疑公开反对中共政权的人回国。

