富士康工厂所在的郑州航空港区七天全域静态管理

富士康郑州厂区因疫情封控导致员工徒步返乡，引发社会关注后，其所在的郑州航空港经济综合试验区星期三（11月2日）起实行七天全域静态管理。

据“郑州航空港区发布”微信公号星期三中午通告，航空港区将从11月2日中午12时至11月9日中午12时，实行七天的全域静态管理。

通告称，静态管理期间，全区保持静默状态，暂停各类聚集性活动；全区实行交通管制，除生活物资保障、防疫物资保障、城市运营、医疗救治保障及疫情防控工作车辆外，公交、出租车、网约车等一律停运，其它车辆禁止上路行驶。

通告还称，静态管理期间，每天开展一次全员核酸检测，凡不参加核酸检测的，一律弹窗处理并赋黄码。此外，全区所有社区、单位实行封闭式管理，居民不聚集、不流动、不出门，人员除接受核酸检测和紧急就医等外一律足不出户。

通告还说，静态管理期间，除区里确定的重点企业、保障民生的公共服务类企业之外，所有经营性场所一律暂停营业；除承担保供保障任务的超市、药店外，其他商户一律暂停营业。通告未明确富士康是否属于可继续运行的重点企业。

拥有20多万员工的富士康郑州科技园是当地规模最大的企业，10月出现冠病疫情后已实行闭环管理，因上周出现大批员工离开厂区徒步返乡的视频，引发舆论广泛关注。此前，当地官方称富士康厂区疫情总体可控，但未通报具体疫情数据。

值得注意的是，据“郑州发布”官方公号星期二（11月1日）通告，自11月1日早上6时起，郑州市解除原有的管控区域，调整管控策略，有序恢复正常生产生活秩序。

据河南省卫生健康委员会数据，郑州市星期二新增64起本土确诊病例，以及294起本土无症状感染病例。这一数据高于星期一（10月31日）的13起确诊病例和82起无症状感染病例，更远高于星期天（10月30日）的五例和35例。

