胡锡进：一刀切超长封控既不科学负作用也太大

中国《环球时报》前总编辑胡锡进星期二（11月1日）晚在微博发文说，疫情一时结束不了，那么各地都需要让防疫的机制是真正可持续的。把大量阴性市民长时间一刀切地封控在社区里，这不科学，也没有法律依据。那样做副作用肯定是巨大的，并会不断积累。

胡锡进说，第九版冠病防控方案规定的从境外进入中国大陆者只需要7+3隔离，与当下有的城市对居民社区实施远超过7+3（10天）的静默管理存在矛盾。但问题肯定不是出在第九版防控方案上，而一定是实施超长时间封控的地方出了执行层面的问题。

胡锡进指出，很多城市较大范围的封控持续一周或者10天就基本控制住了疫情，但有的地方封控却不见效果，只好不断延长。按照奥密克戎变种的潜伏期，一个社区如果封控10天时间，居民们都足不出户，所有感染者应该都已经找出来了。即使有特殊情况，两周时间感染者也应该全都找出来了。有的社区封了一个月以上仍然出现新感染者，只能说明封控的管理方式和质量出了问题，可能是居民下楼核酸检测的排队过程出现了交叉感染，或者病毒残留在了楼道里，感染了其他人。在有的地方出现过核酸检测员和志愿者是感染者的情况，造成感染链突破防控的屏障畅行无阻。

胡锡进说，如果一些社区封控了两周、一个月甚至更长时间，仍做不到病例清零，封控的组织环节一定存在严重问题。那样的封控不仅十分低效，甚至可能是无效的。所以一旦有的地方封控10天以上仍出新病例，一定要从组织环节认真查找问题，及时做出调整，不能就惯性地把社区不停封控下去，那样的话清零效果不会自动到来，而且于理于法都没有根据，相关地方的政府不能让人民群众为他们封控组织工作的不力埋单。

胡锡进还说，从理论上说，社区里的阴性居民都不应被封控10天以上，考虑到一些地方防控形势的复杂，这个时间做一点延长可以理解，但不能是反复拖延的。他强烈建议超长封控的地方针对阴性居民调整防疫措施，即使不完全开放他们的行动，也应该为增加他们的行动自由多打开一些空间，比如允许他们定时出小区，在规定的时间里外出购物、办事等等。

胡锡进强调，疫情一时结束不了，那么各地都需要让防疫的机制是真正可持续的，是人民群众能够接受并愿意配合的。把大量阴性市民长时间一刀切地封控在社区里，这不科学，也没有法律依据。那样做副作用肯定是巨大的，会不断积累。他诚恳希望那些已经实施了超长封控的地方在调整中摸索综合效果更好的防控措施，尚未那样做过的地方根本就不要把超长封控作为可以选择的一种手段。

文章最后还提到，河南省和内蒙古都强调：防疫不能搞无差别封控。其中河南表示，要科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区。内蒙古表示，划定风险区域要精准到楼栋，不能因为出现一两个病例就封住整个小区，不能无差别无休止地管控和限制。胡锡进说，两省区的这些表态和调整非常值得欢迎。希望其他正在开展疫情阻击战的地方也都跟上思路。