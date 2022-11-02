台湾冠病确诊者隔离期将缩短为五天

由于冠病确诊者不能参与投票引发争议，台湾疫情指挥中心星期三（11月2日）宣布，将确诊者隔离期由现行的七天缩短至五天，但后续仍需进行自主健康管理。

据台湾《联合报》报道，医疗应变组副组长罗一钧在星期三的新闻会上说，指挥中心上午召开专家会议讨论确诊者隔离期缩短事宜，专家同意可以将居家照护确诊者隔离天数缩短为五天，但后续仍要进行自主健康管理。

同时，由于11月7日起将取消确诊者同住家人的居家隔离要求，因此11月7日后确诊者隔离七天完，只需快筛阴性即可提前解除自主健康管理，不需要管理满七天。

防疫中心指挥官王必胜说，缩短确诊者隔离期的新制将于11月14日起施行，并调整相关配套措施。施行后，自主健康管理期也为七天，或快筛阴性即可提早解除隔离。

同时，针对非重症且收治医院、加强版防疫旅馆或集中检疫所的确诊者，如果是以筛检阴性作为解隔条件，解隔后就不需再进行自主健康管理。

台湾九合一地方选举将于11月26日举行，不过台湾中央选举委员会要求确诊冠病者不得投票，引发争议。报道称，由于中选会之前说明确诊者出门投票的各种可能方案都“于法无据”，因此缩短隔离天数成唯一解。

据台湾疫情指挥中心星期三通报，台湾当天新增3万3116起冠病确诊病例，另有53人死亡。