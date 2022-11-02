彭博：华尔街大佬在香港金融峰会避谈中国风险

华尔街一些大佬齐聚香港金融峰会的专题讨论时，明显回避了一个话题，即中国越来越多的金融风险。

据彭博社报道，高盛集团首席执行官所罗门（David Solomon）和摩根士丹利首席执行官戈尔曼（James Gorman）讨论的最大风险是通胀、市场波动以及央行是否能够引导世界走向软着陆。专题讨论由香港金融管理局总裁余伟文主持。

中国监管机构在早些时候一次专题讨论中甚至敦促聚集在一起的银行家们往好的方面看，避免阅读国际传媒，而是要研究中国国家主席习近平最新的工作报告。

中国证监会副主席方星海以预录形式在“国际金融领袖投资峰会”上强调，外界看了太多国际媒体对中国的报道，对中国了解并不透彻并且短视。他指出，不要过份解读中国，亦不要对赌中国大陆及香港。

方星海强调，国际投资者要更小心解读习近平在中共二十大的报告，尝试了解中国发生什么事，以及中国政府的实际意图。

对此，瑞银董事长凯莱赫（Colm Kelleher）说，他不看美国媒体，而且非常亲中国。不过他也说，有点在等待中国结束清零政策并重新开放。

上个月中共二十大过后，中国大陆和香港市场大跌，引发了人们对中国未来经济发展轨迹的疑虑。但在香港金融峰会前夕股市大涨，部分原因是有传言称，中国大陆正在成立一个委员会，以评估如何退出严格的动态清零政策。中国外交部称不了解有关情况。

方星海强调，中国将继续开放，但仍然没有足够的高质量机构投资者。中国希望向国际参与者分享中国的增长。

香港特首李家超也在主题演讲中强调，香港拥有连接世界及中国大陆的独特优势。

在峰会外接受采访时，汇丰控股行政总裁祈耀年表示看好中国。祈耀年说，将继续在中国以及新加坡和印度投资财富管理业务。中国将走出疫情。中国会反弹。