河南女老师猝死 官方：暂无法定性是否与黑客网暴有关

中国河南郑州新郑市一名女老师猝死于家中，生前曾在上网课时多次受到黑客入侵网暴。官方称，尚无法确定她的死与遭受网暴是否有关，不过，黑客入侵网课直播间施暴涉嫌刑事犯罪，公安机关已介入调查。

据上游新闻星期三（11月2日）报道，河南省郑州市新郑市三中46岁的历史教师刘某某10月30日被发现死在家中。据她的女儿介绍，医生说刘某某可能死于心梗，但到底是不是心梗还需要鉴定，所以为严谨，病历上写了猝死。

死者女儿说，她在检查刘某某的手机时，发现从10月初起，母亲多次在上网课时遭到黑客的网络暴力，包括嵌入直播间扰乱课堂秩序，并以污言秽语骂人等。

报道称，刘某某死亡后，新郑市委市政府高度重视，公安、教育等部门成立的专班介入处理。专班负责人之一星期三透露，新郑三中多名老师上网课时都遭遇过黑客的网络暴力，但该市教育系统无法做到从技术上杜绝，只能向上汇报。“以后上网课怎么杜绝黑客攻击，还在想办法。”

负责人称，刘某某兢兢业业，曾多次获得表彰，她的死亡令人痛心，目前专班工作人员正在安抚家属情绪，处理善后事宜。

负责人还强调，黑客网暴和猝死有无直接关联，暂无法确定。不过，即便两者之间没有关联，黑客潜入直播间网暴的行为也涉嫌刑事犯罪，公安机关正在锁定相关嫌疑人。