杭州一公司禁止员工趴桌午睡

一份名为“关于禁止午间趴睡的通知”的文件周二（11月1日）登上微博热搜。杭州市西湖区人力社保局回应说，这不违反相关法规，属于公司内部规定。

据上游新闻报道，这份文件显示，文件由涉事公司人力资源签发，落款是10月31日。文件称“入冬后禁止午间趴在桌上午睡，自2022年11月1日起生效并执行”。

对于为何禁止员工午间趴睡？文件写着：“冬季天气寒凉，人体进入睡眠之后，体温下降，抵抗力变弱，在办公室内又少着御寒衣物，午睡就非常容易受凉，同时午睡方式错误还容易引起其他疾病。冬季气温低下，血液循环本就缓慢，趴在办公桌上午睡，身体容易受到压迫，血液循环差，还会出现冻疮和肢体麻木的现象。而且冬季午睡如果离午餐较近，还会导致食物消化不良，引起胃肠道疾病。”

杭州某电子商务公司相关负责人11月2日就此事回复称：“公司没有禁止午睡，只是冬天到了，要大家注意睡觉（方式），可以买折叠床等躺着睡就好了，只是不能趴着（在桌上）睡”。

此后，杭州市西湖区人力社保局办公室工作人员回复称：“这是公司内部的规定，没有违反劳动法，也没有对员工进行伤害，既然不准趴在桌子上午睡，可以选择其他方式午睡，比如躺着睡。”

有网友认为，涉事公司是想取消午睡，但是表现出一副为员工好的样子。也有网友呼吁该公司提供睡觉的地点和躺椅等物资。截至发稿，该话题已经获得7650万阅读量。