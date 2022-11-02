台嘉义市长候选人黄绍聪去世 选举停止 

距离台湾九合一选举不到一个月，无党籍嘉义市长候选人黄绍聪星期三（11月2日）被发现卧倒在家中，送医后宣告不治，当地选举依法停止。

据台湾《联合报》报道，无党籍嘉义市长候选人黄绍聪星期三凌晨4点多被发现倒卧家里，送医宣告不治，终年72岁。针对有媒体报导他疑似确诊冠病，黄绍聪的竞选总部驳斥称，他10月21日号次抽签时确实确诊，但现在已经康复，星期一（2日）也没有身体不舒服的迹象，确诊为不实消息。

据报道，黄绍聪10月30日在铁马道突然背痛不舒服，曾经请救护车协助送医；星期三凌晨家人发现他倒卧家里厕所中，消防人员赶抵发现已经没有生命迹象，一路做CPR到医院，急救后仍不治。

当地医院说，由于黄绍聪到院前死亡，医院仅开立诊断证明，具体死因视家属是否需要进一步司法相验。至于染疫情况，医院称黄绍聪10月17号采检阳性确诊，25号已经解隔离。

嘉义市选委会称，由于其中一名市长候选人死亡，依选举罢免法30条规定，“县市长候选人在登记截止后至选举投票日前死亡，要先公告该选举区停止该项选举”，会先公告停止选举，再重新登记、审查资格、抽签等作业。

嘉义市长选战此次共六名候选人，黄绍聪抽到三号，不过上月21日抽签时，他因为确诊而未到场。

