台航机站6.5公斤失踪毒品三年后出现 调查局要求彻查

引出喧腾一时台湾调查局航基站前组长徐宿良盗卖毒品案的6.5公斤安非他命毒品，在消失近三年后，近期突然出现在了航基站的库房中。目前，桃园地检署这在对这一案件展开调查。

据台湾《联合报》星期三（11月2日）报道，2019年十一月间，航基站发生6.5公斤安非他命遗失案，台湾调查局近三年来全力寻找但始终下落不明，却在约三周前在该站地下室库房整理毒品赃证物时，发现一包疑似该遗失毒品的白色毒品放在里面。

随后，工作人员立即通报调查局局长王俊力知悉，经送交鉴识科学处化验鉴定后，有极高度确信就是当初遗失的安非他命。同时，航基站监控显示，未发现有可疑人进出地下室库房，暂时无法确认毒品出现的原因。

报道称，目前尚不清楚这包毒品是“内鬼”偷偷放回，还是当初搜索时有遗漏。调查局已约谈相关当初的承办人与主管厘清，全案亦有诸多疑点待查，目前由桃园地检署调查中。

桃园地检署2019年追查航基站6.5公斤安非他命遗失案时，循线查出前机动组长徐宿良监守自盗，在长达9年间盗卖3万颗一粒眠（俗称五仔）、524公斤Ｋ他命（Ketamine）等，取得不法所得3亿6000多万元（新台币，下同，约1580万新元）。徐宿良在侦审期间，对其他指控均认罪，但始终否认有暗杠6.5公斤安毒，也让调查局怀疑另有内鬼未现身。

徐宿良与某酒吧老板张益祥盗卖查扣毒品，案发后历经六次延押，今年10月24日获桃园地方法院裁定100万元交保，需配戴电子脚镣监控并进行视讯报到，监控期间均为八个月。此外，调查局也对12名航基站历任主管记过、调职并移送监察院，最后又追加连坐惩处23人，有九人是处长级，创下调查局史上惩处最多纪录。

