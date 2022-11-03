中国副外长谢锋：中国式现代化既是中国独有也是世界共享

中国外交部副部长谢锋指出，中国式现代化根植中国、面向世界，既是中国独有的“自主产权”，也是世界共享的“开源代码”。

据中国外交部官网消息，中国外交部副部长谢锋星期三（11月2日）出席“携手央企 对话世界”活动并发表主旨演讲、与外国驻华使节分享交流学习中共二十大精神的感悟和体会时，作出以上表述。

谢锋说，中国14亿多人口整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和。中方要以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育世界近20%的人口，没有现成的模式可以照搬。中方始终从国情出发想问题、作决策、办事情，保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。

谢锋说，共同富裕一头连着中华民族的“大梦想”，一头连着每个家庭的“小日子”。目前，中国农村平均供电可靠率达到99%，背后是一些地方“100年也收不回来成本”的电力基础设施投入。

他说：“我们有世界上规模最大的高速铁路网，却仍然在全国一些经济欠发达地区、少数民族聚居区、交通不便的革命老区常态化保留了80多对公益性“慢火车”，被沿线百姓夸赞为“赶集车”“求学车”“致富车”，继续载着老乡们奔向更加幸福美满的生活。”

谢锋说，中方已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，人均预期寿命增长到78.2岁。从当年4亿人吃不饱到今天14亿人吃得好、吃得健康，解决了“谁来养活中国”的历史难题。

他说：“我们积极发展全过程人民民主，最主要的特征是实现过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是最广泛、最真实、最管用的民主。国际上一些人污蔑中国制度和做法是“威权主义”毫无事实根据。如果是所谓“威权”，中国共产党和政府怎么会得到90%以上中国民众的长期支持？”

谢锋说，中方坚持可持续发展，像保护眼睛一样保护自然和生态环境。10年来，中国人民为改善生态环境作出了巨大努力和牺牲，为全球生态环境事业作出了巨大贡献，宁可经济增速放慢一点，也要保护环境。碳达峰到碳中和，发达国家普遍要用50至70年，中国只用30年，将成为全球历史上用时最短的国家。这是负责任大国的充分体现，是对国际社会的庄严承诺。

谢锋说，中国是世界上唯一将“坚持和平发展道路”写入宪法的国家，是五个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家，是联合国第二大维和摊款国和联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。中国是世界上邻国最多、陆地边界最长的国家，也是边界情况最复杂的国家之一。

他说：“我们坚持通过对话谈判解决争端，奉行防御性的国防政策，无论发展到什么程度，中国永远不称霸、永远不搞扩张。中国的发展是世界和平力量的增长。”