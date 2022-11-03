德国不希望与中国脱钩 但承认存在争议

德国总理朔尔茨说，德国寻求与中国合作，“这符合双方的利益”，但不会忽略争议之处。

据彭博社报道，朔尔茨周四（11月3日）在署名文章中写道：“即使环境变化，中国仍然是德国和欧洲的重要经贸伙伴，我们不希望与中国脱钩。”

朔尔茨将于周五前往北京与中国国家主席习近平会晤。外界担心欧洲依赖中国产品，德国正制定一项新的对华战略，确保减少对中国的依赖，实现供应链多元化并加强安全。对德国政府而言，这趟中国之行需要兼顾各方面平衡，讨论商务利益和侵犯人权行为时要拿捏有度。

朔尔茨动身前往中国前夕，美国国务卿布林肯抵达德国参加七国集团外长会议。

朔尔茨在文章中写道，与中国直接对话“眼下更加重要”，由于疫情到现在才能与中国领导人会晤，德国需要“智能多元化”的同时，减少对单方面的依赖。

但朔尔茨强调，中德关系“远非互惠”，例如在公司的市场准入、许可、知识产权保护或国民待遇方面。“他说：我们将继续要求对等。”

朔尔茨还写道，作为联合国安理会常任理事国，中国对俄罗斯在乌克兰的战争负有“特殊责任”，并补充说台湾周围的紧张局势“令人担忧”。

他强调：“我们的政策旨在维护基于规则的秩序、和平解决冲突、保护人权和少数群体的权利以及自由、公平的世界贸易。”