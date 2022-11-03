澳门星期五起连续两天进行全民核酸检测

为确保澳门安全宜游，澳门政府将于11月4日至5日进行第二轮全民核酸检测筛查。

综合中新社和《星岛日报》报道，澳门政府说，将于本周五（4日）及周六（5日）展开新一轮全民核酸检测，以进一步确保社会安全，从而恢复社会经济。新一轮全民核酸检测中，不足一岁婴儿可以豁免。

澳门第一轮全民核酸检测于11月1日启动，至2日上午11时结束。澳门冠病感染应变协调中心（下称“应变协调中心”）称，本次全民核酸检测累计采样超过72.5万人次，所有检测结果均呈阴性，故评估目前小区风险较低。

应变协调中心称，为进一步确保澳门小区安全，更好地为落实中央政府支持恢复大陆居民赴澳门的智能签注申请及“四省一市”旅行团访澳门政策做好准备，确保澳门安全宜游，助力澳门经济复苏，澳门政府将于4日至5日进行第二轮全民核酸检测筛查。

应变协调中心说，倘若第二轮全民核酸检测没有发现新的社会面病例，就应该无需进行下一轮全民核酸检测，与此同时随后的大型活动也可有序开展。

据介绍，因应目前在澳门诊断的10例阳性个案，通过流行病学调查，至2日下午3时共跟进1977人。对于10月31日珠海通报的一例个案，至2日下午3时共跟进670人。

应变协调中心提醒，快递店、网购代收店等必须遵守卫生局的防疫指引，做好每一环节的防疫管理工作，包括加强场所、货品及邮件的消毒工作；居民也需要注重收寄快递的消毒环节，以防止冠病病毒经货物传播。

此外，应变协调中心也要求所有进出各类场所的人士出示澳门健康码及扫描场所码，以便提高流行病学调查效率。

应变协调中心发布的最新数据显示，澳门自2020年以来累计有795例确诊，无症状感染者1779例，阳性病例2574例，累计死亡六例。