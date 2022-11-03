香港紧随美联储升息步伐上调基本利率

香港金融管理局紧随美联储升息步伐，第六次上调基本利率。

据彭博社报道，美国联邦储备委员会当地时间星期三（11月2日）宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间，以遏制严重的通胀。数小时前后，香港金管局也作出相同宣布，将香港基本利率从星期四（3日）起上调75个基点至4.25%。

根据香港金管局官网3日发布的新闻稿，香港金融管理局（金管局）11月3日宣布，基本利率根据预设公式上调至4.25厘，即时生效。

基本利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率。目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及一个月香港银行同业拆息的五天移动平均数的平均值，以较高者为准。

因应美国于11月2日（美国时间）调高联邦基金利率的目标区间75基点，当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是4.25%，而隔夜及一个月香港银行同业拆息的五天移动平均数的平均值是2.73%，所以根据预设公式，基本利率设定于4.25%。

香港金管局3日在官网发布回应美联储升息回应，指美国联邦储备局（美联储）联邦公开市场委员会经过一连两天的会议后，在香港时间今天（3日）清晨公布加息75基点，即上调联邦基金利率目标区间至3.75至4厘。金管局已按既定机制，上调贴现窗基本利率75基点至4.25厘，即时生效。

金管局总裁余伟文说：“美联储自3月起已连续六次上调联邦基金利率目标范围，共加息375基点。今次加息75基点，大致符合市场预期。美联储表示往后的加息步伐将继续参考经济数据，而最终的利率水平可能会比之前预期为高。

“如我之前多次强调，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定。事实上，香港的货币及金融市场继续保持畅顺运作，联系汇率制度也一直行之有效。随着美国持续加息，港美息差扩阔引发的套息交易会驱使资金逐渐从港元流向美元，因此港元汇率偏弱是正常现象。当弱方兑换保证被触发的时候，金管局会按联汇机制买入港元卖出美元，银行体系总结余相应下降，港元拆息会逐步上升，抵销套息交易的诱因，最终令港元稳定于7.75至7.85的区间内。这个调整过程完全在联汇制度的设计和预期之内。市场对有关运作已经有充足的理解和经验，并且继续对联汇制度充满信心。”

余伟文说，如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。虽然港元拆息跟随美元拆息上升的速度和幅度，最终仍取决于香港市场港元资金的供求，但市民必须对港元拆息进一步上升有所准备。

余伟文说，银行息率方面，多家银行已经上调存贷利率，包括最优惠贷款利率及新造按揭贷款的锁息上限。市民必须对银行息率的进一步上升有所准备，并且在作出置业、按揭或其他借贷决定时，必须小心评估及管理有关风险。”

彭博社报道，基于香港的联系汇率制度，香港金管局需要与美联储同步加息。

市场关注焦点在3日上午晚些时候将转向香港大型银行，他们或将依据金管局的决定重新调整主要贷款利率。今年9月，在香港金管局加息75个基点后，汇丰控股和渣打自2018年以来首次提高了最优惠利率。

借贷成本上升将加剧香港经济面临的阻力。全球需求疲软，多年疫情防控后的缓慢重新开放，以及政治动荡期间的人才外流，已经令香港经济遭受重创。

在香港第三季度本地生产总值（GDP）萎缩4.5%，远逊于预期后，经济学家本周下调了对香港全年经济增速的预测。