救护车迟迟未到 兰州急救中心：正调查七里河儿童死亡事件

中国兰州市一名三岁儿童疑似在煤气中毒后，被小区防疫人员阻拦，错过最佳抢救时间而死亡。儿童的父亲透露，曾多次拨打120急救电话，但救护车迟迟没到。对此，兰州急救中心回复说，正在跟进调查。

据《健康时报》报道，三岁儿童的父亲拓先生（化名）透露，11月1日中午，他发现妻子有煤气中毒的症状表现，随后孩子也出现了大小便失禁的情况，随后他曾多次拨打120急救电话，但救护车迟迟没到。

拓先生提供的通话记录显示，他曾于当天12点15分至13点06分期间，拨打了六通120急救电话。

拓先生回忆说：“由于救护车迟迟没有来，我们就先抱着孩子到路边打了一辆出租车，到医院时已经将近下午2:30分，医生说来得有点迟了，会尽力帮助抢救。”

根据原中国国家卫计委发布的《院前医疗急救管理办法》，急救中心（站）应当在接到“120”院前医疗急救呼叫后，根据院前医疗急救需要迅速派出或者从急救网络医院派出救护车和院前医疗急救专业人员；不得因指挥调度原因拒绝、推诿或者延误院前医疗急救服务。

报道称，拓先生想知道的是，为何拨打了多通急救电话，救护车却迟迟没有到？孩子的悲剧是否本来可以避免？

《健康时报》记者11月2日多次致电兰州急救中心办公室以及调度室，针对患儿父亲的疑问，调度室相关负责人回应称，“这个事情我们正在跟进，上一级的领导单位今天一天都在我们单位进行调查，这个事情究竟是什么样的，一定会真相大白的。”