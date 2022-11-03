苏格兰大学争取保留孔子学院

苏格兰的大学希望与英国保安官员作紧急讨论，尝试阻止关闭孔子学院的计划。

据美国之音报道，英国保安国务大臣董勤达星期二（11月1日）在国会发言时，重申英国首相苏纳克在今年7月竞选时的承诺。他指出，苏纳克认为孔子学院对英国不少大学的自由构成威胁，会研究关闭他们。

英国有31间孔子学院，包括苏格兰的五间。苏格兰五间大学在过去15年接收了来自中国相关机构共1300万英镑（2102万新元）的资金，来让孔子学院运作。

苏格兰19间高等学院的代表机构Universities Scotland介绍，正在进行审查，确保孔子学院符合学术自由及机构自主的要求。发言人说，会与苏格兰及英国政府紧密及紧急地合作，确保学院运作，以及理解董勤达的发言的意图及理据。

爱丁堡大学校长马斐森(Peter Mathieson)上月说，孔子学院并非安全威胁，他们主要是小型学院，处理文化事务以及对大学政策没有影响。

他又说，英国政府对苏格兰的孔子学院没有太大的管辖权，因为他们属于苏格兰政府的权力管辖范围。他质疑，英国首相能否将他的意见强加于苏格兰政府身上。

不过，苏格兰政府内部亦有反对孔子学院的声音。在星期二的国会讨论上，苏格兰民族党的国务政策发言人麦克唐纳(Stewart McDonald)就作出严厉批评，认为苏格兰不能依赖中国资金。