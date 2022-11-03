驻华记者工作准证未获批 加拿大广播公司关闭北京分社

加拿大广播公司（CBC）星期三（11月2日）说，在久候驻华记者获批工作准证两年无果，公司决定关闭在北京的中国分社。

据路透社星期四（3日）报道，加拿大广播公司新闻总编辑冯仑（Brodie Fenlon）2日在官网发布博文说，该公司与中国驻加拿大蒙特利尔领事馆就加拿大驻华记者工作者签证问题交涉多次并要求会晤，但毫无结果。

冯仑说，他们今年4月再度致函中国驻加拿大大使丛培武，确认对方收到了信件，但没有收到任何回音。

中国驻渥太华领事馆未立即回复路透社的置评请求。

在俄罗斯分社被迫关闭半年后，加拿大广播公司做出关闭中国分社的决定。

冯仑在博文中说，在限制独立媒体关于俄乌战争报道的新法规出台后，俄罗斯外交部发言人5月在一次新闻发布会上突然宣布 ，加拿大广播公司的分社将被关闭。俄罗斯驻加拿大大使馆称，剥夺加拿大广播公司记者签证和采访许可的行动，是针对加拿大政府几个月前对俄罗斯国家电视台今日俄罗斯（Russia Today）施加禁令的回应。

冯仑说，加拿大广播公司法语电台驻华记者勒布朗（Philippe Leblanc）自2020年10月申请的工作签证，至今尚未获批。加拿大广播公司英语驻华记者佩特里奇（Saša Petricic）在冠病疫情暴发、中国开始封城后返国，至今未能以常驻身份回到中国。

冯仑说，虽然没有引人注目的驱逐或尖锐的公开声明，但效果是一样的。“我们不能为我们的记者拿到签证，他们也就无法在那里作为常驻记者工作。”

冯仑补充说，关闭北京分社是公司最不想做的事情，但被逼于无奈。“我们致力于报道中国和东亚的承诺是坚定不移的。我们将在未来几个月内开始寻找新家园的工作。在此之前，我们只有在有重要新闻时才在该地区部署人员。同时勒布朗未来两年将在台湾开始新工作。