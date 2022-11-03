加拿大以国安为由要求三家中企剥离在加锂矿资产

加拿大工业部当地时间星期三（11月2日）以国家安全为由，要求三家中企业剥离他们在加拿大关键矿产公司的投资。

三家受影响的中国企业是中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司。加拿大政府上星期出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。

加拿大工业部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）2日在官网发布声明说：“加拿大政府根据国安和情报单位对上述公司进行的多层严格审查后，做出上述决定。我们欢迎外国企业对加拿大进行直接投资，但当有关投资威胁我们的国家安全，以及在国内和国外的关键矿物供应链时，我们将果断行动。”

中矿（香港）稀有金属资源有限公司被要求剥离在加拿大动力金属公司（Power Metals Corp）的资产，盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司被要求剥离在Lithium Chile Inc的资产，藏格矿业投资（成都）有限公司则被要求剥离在Ultra Lithium Inc的资产。

另据网易财经报道，中矿资源相关人士在3日上午针对“加拿大要求剥离锂资产”的电话会议中说，公司子公司在3日凌晨收到相关通知，该事项仅对Power Metals交易产生影响，对于Tanco的经营不会产生影响，上述人士解释称，Tanco项目是2019年就交割的，已经通过了安全审查，目前看没有追溯。

针对加拿大要求公司剥离在加锂矿资产一事，盛新锂能对此回应上海证券报询问说：“这是加拿大方面单方面的通告，公司未提前收到通知。公司正在进行进一步核实，若涉及重大事项，会以公告的形式进行说明。”

针对相关报道，藏格矿业锂板块业务相关负责人独家回应上海证券报询问称：“目前公司在加拿大当地并无锂矿开发业务，公司今年入股的加拿大超锂公司仅拥有阿根廷、加拿大锂矿项目的勘探权，且入股金额不大，约为2000万元人民币（388万新元）。”

该人士进一步称，目前公司正与入股公司等积极沟通，了解相关事宜进展。