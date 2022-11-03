中国大学涌现“模拟政协”学生社团 深化认同全过程人民民主

中共二十大后，中国大陆涌现“模拟政协”学生社团。天津大学“模拟联合国协会”转型为“模拟政协协会”，称坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、坚持中共的领导，增强制度自信。

据凤凰网周三（11月2日）报道，为响应共青团号召，天津大学模拟联合国协会转型重组，更名为天津大学学生模拟政协协会。协会的主要活动分为模拟政协提案、学术沙龙、沙盘推演三个部分，让学生体验人民政协的组织形式、议事规则、协商方式，引导学生深刻感悟中国特色社会主义制度优势，深化对全过程人民民主的理解和认同。

另据云南共青团消息，云南民族大学10月28日也成立模拟政协协会，通过模拟政协提案活动，引导学生在实践中感悟中国特色社会主义制度优势，增强“四个自信”。

山东聊城职业技术学院模拟政协协会10月31日也举行成立大会，现场学生委员还模拟政协委员举手通过。河南工业职业技术学院城市建设学院也举行模拟政协征集提案。

共青团中央维护青少年权益部、基层建设部5月曾发布《模拟政协学生社团工作指引》，指出到2025年底，全国建立模拟政协学生社团的学校比例不少于50%；并明确目的是引导学生深刻感悟中国特色社会主义制度优势，深化对全过程人民民主的理解和认同，提升政治素养，增强制度自信。

据明报报道，公开资料显示，青少年模拟政协提案征集活动自2019年开始，是共青团展开青少年思想政治引领、深化青少年制度自信教育、引导青少年有序政治参与的重点工作项目。中共二十大报告提出，新时代新征程要大力发展社会主义先进文化，加强理想信念教育；坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。