爱国者三型导弹将可在台湾试射

美国给台湾出售爱国者三型导弹，因涉及美国及日本等盟国导弹参数安全考量，未曾同意台湾试射实弹。台湾空军参谋长黄志伟中将星期三（11月2日）在立法院说，只要保防措施做好，爱国者三型可以在台湾试射。这是台美双方军事合作一项突破，以往台湾必须到美国试射爱国者三型导弹。

据台湾《中国时报》报道，不过，台湾军方官员也坦言，导弹试射一定要先公告，试射时间就很难保密，再者台湾距中国大陆太近，加上大陆侦察机舰频繁出没，要完全做好这些保防措施，防范试射时大陆侦蒐参数与讯号，美方还不太放心，爱国者三型导弹在台实弹试射，短期内尚难实施。

据透露，爱国者三型导弹试射实弹有两次，都是在美国本土射击。第一次是2016年，台湾导弹指挥部派官兵前往美国新墨西哥州白沙导弹测试场，首度进行爱国者三型导弹的实弹射击，验证接战能力。第二次根据去年的“台美联合防空”会议，律定今年赴美进行实弹射击，是爱国者三型导弹第二次赴美试射实弹。至于爱国者二型导弹，台军每两年在台湾试射一次实弹。

据了解，美国2014年曾同意可赴美试射爱国者三型导弹，但美方开出400万美元（566万新元），另加上30名官兵的差旅费，台湾国防部最后决定不去。因此，如果爱国者三型导弹可以克服保防措施问题，能在台湾打实弹，是一项重大突破。

台湾立法院国防委员会2日审查国防预算并完成初审，由于两岸军事情势严峻，加上大陆8月军演，尽管明年国防预算增至4151亿新台币（下同，182亿新元），但仅两天时间即审毕，平均一天审查2000亿余新台币，相当快速，删减与冻结数字也较往年少很多。台湾国防部上周动员人海战术，针对朝野立委提案纷赴委员办公室说明，也达到一定的战术效果。

除国民党立委温玉霞关切爱国者三型导弹能否在台湾试射，也有立委关切爱国者三型导弹续购案的发价书签约进度。黄志伟说，增购的爱国者三型导弹发价书，签约有四步骤，现在进行到第三步骤，美国国内进行行政程序审查。

爱国者三型导弹结案时，有200亿新台币节余款，台湾增购爱国者三型导弹的增程型，预计2025与2026年分批交运部署，但目前尚未签发价书，明年编列8亿余新台币。

国民党立委江启臣表示，台美有数个军购案都被延宕，包括爱国者三型导弹至今未取得发价书，为何还没签？黄志伟说，当初采购爱国者三型导弹就没买足数量，所以才会用剩余款采购，补足所需，此案台美有高度共识，一旦有进展，台湾空军会向国会报告。