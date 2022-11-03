台湾编列20亿新台币参加大阪世博会 仅以企业名义与会

时隔55年，日本大阪将于2025年再次举办世界博览会。台湾经济部为此分编列20亿新台币（下同，8800万新元）参展，却仅能以企业名义与会，气坏朝野立委。

据台湾《中国时报》星期四（11月3日）报道，台湾立法院经济委员会星期三（2日）审查经济部明年度预算，经济部自明年起，为参加大阪世博会，分四年编列20亿新台币，明年编列4.1亿新台币。

国民党立委杨琼璎2日质问，“台日关系不是很好吗？，竟然连‘台湾’都不能用。”

杨琼璎踢爆，台湾仅能以“玉山数位科技株式会社”公司名义参加，馆内被要求不能出现任何“台湾”文字与图样，即使是Formosa也不行。

对比2010年上海世博会，杨琼璎说，可设立天灯外型的“台湾馆”，2025年在大阪简直是不进反退，地位遭到矮化。

杨琼璎质疑，花20亿新台币去日本成立公司，展场不能用台湾名字，甚至连图腾或天灯意象都不能出现。在上海世博会台方还可以挂上“台湾”名字，这次却连文字与图样都不能出现，“这样的预算你敢给吗？”

国民党立委孔文吉与谢衣凤都表示反对，并说以玉山公司为名称参加，没有足够代表性，如果不能用台湾馆，就不必用去了。

台湾经济部国际贸易局局长江文若说，2025年世博会估计有3000万人次参与，但台湾并非国际展览局（BIE）会员国，无法以国家或国际组织名称主动参展。为了把台湾的科技、人文，友善，向全世界展现，所以以企业名义参展。

不能以台湾为名参加大阪世博会，场馆也不能出现台湾图样，连民进党立委也有意见。经委会召委赖瑞隆与立委陈亭妃都说，国际现实虽很无奈，现在还有两年多时间，应极力争取。最后在民进党立委支持下，首年编列4.1亿新台币预算冻结1000万新台币，附带决议要求国贸局争取以台湾名称参展。

江文若承诺，一定极力去争取，届时会尽可能在会场设计展现台湾意象，让参观的人知道这代表台湾。

何以蔡政府一再表示台日关系友好，台湾在大阪世博会却只能以企业名称参与？台湾外交部2日晚间说，交由外贸协会回应，但贸协当晚也不愿回应。

一位知情人士直言，“就是两岸关系恶化结果。”上海世博会在马政府时举办，那时是两岸关西的“辉煌年代”。两岸有默契，台方以外贸协会台贸中心名义申请，不公开说是设立国家馆，对岸也不说破，皆大欢喜。

上述知情人士说，这次并非没有向日本主办方争取“台湾馆”，但因为大陆是大阪世博会主要赞助者，日方担心反弹，所以不允许。