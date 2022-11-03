分析师：中国房地产债券不再具有可分析性

中国房地产美元债券的危机已变得如此极端，一位自该市场2005年成立以来就一直在关注的分析师说，已经不再可能进行有意义的分析。

据彭博社报道，Loomis Sayles Investments Asia Pte高级分析师冯之玮说：“市场不再具有可分析性，令人非常沮丧。”2005年中国首支房地产公司美元债券发行时，她在巴克莱资本的信用研究部门工作。

随着违约率升至空前水平，中国离岸房地产债券价格已跌至纪录低点，反映出严重的困境。市场的暴跌最初是由于政府从2020年开始对开发商过度举债以及购房者的投机行为展开了整顿，后来又因为防疫限制措施加剧了住宅销售的滑坡而恶化。

投资级中国房地产美元债券的市值过去一个月缩水了约23%，而彭博亚洲（除日本外）美元信用中国投资级总回报指数跌幅为7%。该指数显示，这些更优质开发商的债券目前平均约为面值的73%，而一个月前为88%，2021年底约为面值水平。

冯之玮说：“对行业及公司经营和财务数据的基本面分析已经让位于市场传言。”持续的违约加剧了这种状况，特别是那些曾被认为相对强劲或一直在按时发布业绩且再融资安排没有显示会立即陷入困境的开发商。

垃圾级公司的情况更糟。根据彭博亚洲（除日本外）美元信用中国高收益总回报指数，主要由房地产公司发行的中国高收益美元债券的平均价格本周跌至每1美元面值50.2美分的纪录低点。

冯之玮说：“这种价格对于正常的市场肯定是不合理的，但对于无法分析的‘盲盒市场’则是合理的，只有在投资者对行业及业内公司彻底失去信心的时候，我们才会回到一个有政策风险的领域。”