中国地产从业者薪酬普遍腰斩

曾经中国房地产行业充斥着造富传说，但是如今地产从业者薪酬普遍腰斩，还有房企数月发不出工资。

据第一财经报道，一名在地产行业多年的资深人士说：“这个行业的薪酬竞争力已经很低，整体水平回归至普通行业。”

魏欣是一家TOP15房企的中层管理人员，经历从今年上半年到近期的两次接连降薪后，他的收入已经腰斩。魏欣说：”最初降薪是从管理层降起，基层不降，但是现在已经在普降。“

华东一家两千亿级房企的区域中层员工方明最近已经领不到工资了，他所在的房企熬过了今年上半年，却在下半年债务爆雷。在此之前，方明一直认为自己拥有着稳定的工作和远超同龄人的优渥薪水，“如今区域公司需要自己找钱发工资，总部不会提供支持了”。

另一家曾经登上过TO10房企榜单、现在已经跌落数位的房企，目前正在进行降薪裁员。近期接收到合同解约函件的王勤说：“就连裁员赔偿条件都比去年年底那一波更差，不再同意按照全年综合年薪赔偿，赔偿金还要延期支付，不过我们这些被裁员工大多数还是接受了条件，怕越到后面赔偿条件越差。”

曾在多家头部房企工作过的一名地产行业资深人士告诉记者，最近多家房企开启新一轮降薪、裁员，比如某房企总部进行了一场职能部门大合并，几乎每个部门都收到了裁员名额，总部要裁掉接近50%的人。此外，不少房企薪酬相比巅峰期已经腰斩，甚至有数家房企员工反馈发不出工资。

实际上，在经历2017年-2019年的收入巅峰期后，自2020年起，受房地产行业利润率下滑、全行业降本增效、规模见顶等因素影响，地产行业整体薪酬已经走下坡路。而从2021年下半年起，一批房企陆续债务爆雷，员工薪酬因此受到极大影响，如阳光城宣布高管层自愿减薪缓发、新力地产高管薪酬直接打了五折等。

最近新房市场持续疲软、融资渠道未能完全打开，仍有房企在一个个“倒下”，因而降薪裁员的消息不绝于耳，且因为行业规模缩减、地产从业者数量过剩，人才的议价能力已经大大降低。