财新10月中国服务业PMI降至48.4 为6月以来最低

中国疫情多地散发和防控措施收紧的影响仍在持续，10月服务业延续了9月的收缩态势，且景气度进一步下降。

据财新网星期四（11月3日）公布最新数据，10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。

此前公布的10月财新中国制造业PMI回升1.1个百分点至49.2，仍处于收缩区间；但受服务业拖累，财新中国综合PMI下降0.2个百分点至48.3，为6月来最低。

财新中国制造业PMI走势与中国国家统计局并不一致，服务业和综合PMI走势则与统计局相同。此前中国国家统计局公布的10月制造业PMI下降0.9个百分点至49.2，服务业PMI下降1.9个百分点至47.9，拖累综合PMI回落1.9个百分点至49.0，6月以来首次落至临界点以下。

从分项数据来看，受疫情影响，中国服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历了9月的短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低，显示服务业外需走弱。

尽管供需疲弱，中国服务业就业年内首次扩张。10月就业指数升至扩张区间，录得2021年6月以来最高。受访中国企业反映这与产能扩张和销售加快有关。但受疫情限制，积压工作量指数连续第三个月高于临界值。

在油价、工资等成本上涨的支撑下，10月服务业投入价格指数仍维持在扩张区间，但略有下降。销售端持续受成本上涨的影响，出厂价格指数在临界点以上有所抬升，录得近八个月来最高，略超过2005年以来的长期均值。

服务业企业信心略有好转，经营预期指数较9月的6个月内低点回升，但仍低于长期均值。许多中国企业相信未来一年将会有强劲的疫后复苏，不过也有部分企业担心疫情和防控措施的不确定性，或对经营活动和市场需求造成冲击。

财新智库高级经济学家王喆说，10月制造业和服务业景气度持续下降，供给和内外需悉数收缩，企业成本上涨。目前内外部形势依然复杂严峻，影响经济发展的不利因素增多，尤其是中国多地散发疫情对于供求两端形成明显制约，经济恢复基础尚不牢固。

王喆说，中共二十大报告强调，“发展是党执政兴国的第一要务”，有助于稳定市场长期预期；当前需求和就业依然承压，相应促就业、稳内需政策还需加强，正如二十大报告中提及的，“加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。”