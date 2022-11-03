港科大（广州）明年起招收港澳台本科学生

香港科技大学（广州）星期三（11月2日）发布消息称，经教育部同意，该校自2023年起招收港澳台本科学生。该校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业。

据中新网报道，据港科大（广州）介绍，该校是《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》颁布实施以来成立的首家具有独立法人资格的内地与香港合作举办的大学。

根据相关文件，该校可通过普通高校联合招收华侨港澳台学生考试招收港澳台学生。具体招生要求将以获得国家相关主管部门批准且向社会公布的招生简章为准。

港科大（广州）说，该校首批开设的三个本科专业，将于2023年开始招生。

其中，人工智能专业瞄准人工智能科技前沿，发展“人工智能+”：包括人工智能“+金融”“+商业”等多个交叉学科，旨在培养理论与实践能力俱佳的复合型创新型人才。

数据科学与大数据技术专业是计算机科学、统计学、数学等领域的交叉融合学科。该专业旨在培养新型数据科学复合型人才。

智能制造工程专业则旨在培养能够满足未来高端装备制造业及相关行业产业发展的需求，具备扎实的智能制造和数理基础理论、工程基础知识以及必要的经济管理知识，具有创新思维、系统思维和融通思维，能够灵活运用理论分析和技术工具解决工程问题的智能制造相关领域人才。