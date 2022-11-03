中国多地强调精准防疫：不能无休止管控限制

中国多地相继强调疫情防控的精准性，内蒙古、河南、甘肃10月30日和31日分别召开会议研究部署疫情防控，都强调要精准防疫，不能因为个别疫情就长期无差别进行封控，要让城市逐步恢复活力，让抗疫有力度更有温度。

据《河南日报》客户端消息，河南省委10月31日召开疫情防控工作专题会议，省长王凯强调，要尽快扑灭当前部分区域规模性疫情。坚持重点区域分级防控、重点人员分类施策、重点场所严格管控，做到”该管的坚决管住、该放的有序放开”；科学精准划定风险区，“不能因为有个别疫情燃点就长期无差别封控整个小区。”

据《内蒙古日报》消息，内蒙古自治区党委书记孙绍骋10月30日主持召开自治区应对疫情工作领导小组会议，会议提出，“不能因为出现一两个病例就封住整个小区，不能无差别无休止地管控和限制，让城市逐渐恢复活力。”

会议还要求科学精准管控社会面，严格落实疫情防控政策，“该管的坚决管住、该放的有序放开，划定风险区域要精准到楼栋。”

据《甘肃日报》消息，甘肃省委书记、省疫情联防联控领导小组组长尹弘10月31日晚主持召开甘肃省疫情联防联控领导小组会议。他强调，不能简单化、不能一刀切、不能层层加码，提升科学精准防控水平，用心用情保障好群众生活，让抗疫有力度更有温度。

另据人民日报健康客户端报道，多次辗转各地做疫情支援的广东一家三甲医院感染科主任11月2日说，“类似于河南、内蒙古这些地区要做好科学精准防控，分层管理，一定要很精准，比如一个市，会包括很多县，市中也有很多区，有些是高中风险区，有些是一个病例都没有，病例都没有的地方，需要守好关口，遇到外来人员，对于从高风险地区前来的人，如果核酸是阴性的，可以居家，一般三天三检没有问题，就可以正常生活了。要避免层层加码，没有病例的地方，生活可以正常。”

中国多地近期疫情升温，继10月24日单日新增感染者总数破千后，感染者数量呈现不断上升趋势。

据中国国家卫健委消息，11月2日报告新增确诊病例581例，无症状感染者2791例，感染者数量超过3000人。

《环球时报》前总编辑胡锡进11月1日晚在微博发文说，疫情一时结束不了，各地都需要让防疫的机制是真正可持续的。他认为，把大量阴性市民长时间一刀切地封控在社区里，这不科学，也没有法律依据；那样做副作用巨大，并会不断积累。