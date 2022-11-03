中国男团体操世锦赛夺冠 直通巴黎奥运会

2022年世界体操锦标赛男子团体决赛北京时间星期四（11月3日）在英国利物浦结束，中国队以257.858分夺冠，获得2024年巴黎奥运会男团项目的参赛资格。中国女团在2日决赛的八支参赛队伍中排名第六，无缘直通巴黎奥运会。

综合中新社和《羊城晚报》星期四（3日）报道，本届世锦赛是巴黎奥运会的首场资格赛，本周期团体赛再度回归资格赛“5+4+3”赛制（即每队报名五人，每个单项四人出战，分数最高的三人计入总分）和决赛“5+3+3”的赛制（即每队报名五人，每个项目三人参赛，三人的成绩均计入总分。决赛共有8支队伍参加。

中国男队派出张博恒、邹敬园、尤浩、孙炜和杨家兴上场，新科全国锦标赛全能冠军张博恒一人上满六项。在最先进行的鞍马项目上，孙炜掉马失误，但整体完成质量较好，获得13.633分，中国三名选手在这一项目上共拿到41.032分。但其他七支队伍都出现较大失误，总分均未能超过39分。

吊环与跳马项目，中国队分别拿到43.632和43.332的全场高分，尤其在跳马上，张博恒一套兼具难度与稳定性的跳跃稳稳落地，拿到14.966的超高分。前三项结束后，中国队总分排名第一位。

双杠是中国队强项，率先出场的尤浩与张博恒发挥稳定，随后登场的邹敬园是东京奥运会双杠冠军，他的发挥同样出色，拿到15.766的超高分，这一单项中国队共获得44.998分，总成绩继续保持领先。

最后两个项目单杠和自由操，中国队尽管有些小失误，但整体上稳住局面，分别拿到42.532分和42.332分，最终以257.858分夺冠，领先第二名日本队4.463分。东道主英国队前三个项目结束后排在末位，但随后一路奋起直追，最终在最后一个项目比完后反超意大利队，以247.229分获得铜牌。日本队与英国队也获得了巴黎奥运会男团赛的参赛资格。

邹敬园赛后说，男团决赛是这次世锦赛最重要的一场比赛，希望通过这次比赛帮助大家找到信心，为后面的比赛尤其是奥运会建立信心。

中国队派出唐茜靖、欧钰珊、罗蕊、韦筱圆和章瑾参加女团决赛，其中唐茜靖、章瑾和欧钰珊都参加了东京奥运会。

中国队在比赛时多次出现失误。平衡木唐茜靖、罗蕊掉木，自由操因完成质量被扣分，跳马整体难度偏低，最后一项高低杠唐茜靖再次掉杠。中国队最终以平衡木37.366分、自由操37.998分、跳马40.199分、高低杠41.966分，总分157.529分排名第六，既与奖牌无缘，也无缘直通巴黎奥运会女团赛。名列前三的美国队、英国队和加拿大队直接获得巴黎奥运会女团参赛资格。

中国队教练王丽明赛后说，在法国期间的训练，队伍情况并不是很好，器材的适应不是太理想。她同时提到，进入新的奥运周期，中国女子体操队还是由这些“老面孔”征战在第一线，目前急待新人涌现，壮大备战队伍的力量。

王丽明说：“我们非常希望老队员们能够延长运动寿命，延长她们的技术巅峰，但还是要尊重、遵循运动员的成才规律。这次大部分队伍都已经大换血了，而我们还是这些原来的队员。”