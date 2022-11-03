台美21世纪贸易倡议谈判下星期二登场

台美双方今年6月启动“台美21世纪贸易倡议”后，经过多时磋商，终于敲定将于11月8日至9日举行“台美21世纪贸易倡议”的首次谈判会议。据悉，这项实体会议将在美国纽约举行，台美双方可望就贸易便捷化、良好法规实务、 反贪腐与中小企业四项议题进行谈判。

据台湾《自由时报》星期四（11月3日）报道，台湾行政院预定3日稍晚发布新闻稿说明“台美21世纪贸易倡议”将在11月8日至9日举行，由行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中领导的经贸办，这段期间积极与美国贸易代表署协商沟通，如今正式敲定谈判时间。

今年6月1日启动台美21世纪贸易倡议后，台湾行政院8月18日进一步宣布，双方同意正式启动台美贸易协商谈判，首次谈判时程可望由双方同步宣布。台美未来将就贸易便捷化、良好法规实务、农业、反贪腐、中小企业、数位贸易、劳工、环境、标准、国营事业、非市场政策及措施等11项议题进行谈判，但暂时不处理调降关税的问题。

为让民众了解台美未来将展开贸易谈判与谈判哪些议题，以期将来签署相关协定，强化经贸交流，经贸办近期推出秒懂“为什么要推动台美21世纪贸易倡议”的文宣，以浅显易懂的图卡与文字，让民众了解贸易便捷化、数位贸易等11项谈判议题的内容。