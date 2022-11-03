陆港股市两连涨后回调

在连续两日上涨后，陆港股市周四（3日）出现回调。美联储释放的鹰派信号和中国卫健委重申坚持动态清零总方针，拖累恒生科技指数一度挫逾4%，疫苗、博彩等与开放相关的股票回落。

据彭博社报道，恒生科技指数迈向本周以来首次下跌，恒生指数和恒生国企指数最大跌幅也均超过3%。A股方面，沪深300指数一度下跌逾1.3%后跌幅收窄，而上证综指相对抗跌，于3000点附近震荡。

中泰国际分析师颜招骏分析说，美联储从此前的大步快跑开始转向小步慢跑，但紧缩态度未有太大改变，港股基本面基本跟随内地，而流动性取决于美联储，目前两者未有改善，因此港股没有太好的交易和重仓机会。他称：“大陆投资者的资金成本在下降，A股韧性和机会会比港股多一些。”

隔夜美联储连续第四次升息75基点，并称最终利率会高于先前的预期，此番表态拖累隔夜美股下挫，美债收益率上扬。外围的紧缩担忧和中国卫健委动态清零的表态，使得投资者对此前防疫政策放松的传言炒作降温。今年以来除疫情政策和美联储之外，地缘风险、中美关系等也是拖累陆港股市表现疲软的原因。

对于开放政策的炒作降温后，相关板块今日回调。彭博行业研究（BI）澳门博彩指数早盘一度下跌逾3%，但随后跌幅收窄，此前三个交易日涨幅超过20%。康希诺在香港重挫逾30%，公司称吸入用冠病疫苗不会带来业绩的大幅增长。