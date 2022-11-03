台湾11月7日起开放港澳观光团和陆籍研修生入境

配合台湾中央流行疫情指挥中心宣布，从11月7日起放宽防疫管制措施，台湾大陆委员会星期四（11月3日）也宣布，将同步于7日起开放港澳观光团和陆籍研修生等人士入境，但此次开放观光与宗教活动、就业，仅限于港澳人士，不包括大陆籍人士。

根据台湾大陆委员会3日在官网发布的新闻稿，配合中央流行疫情指挥中心自11月7日放宽防疫管制措施，经观察台湾内外疫情未明显上升，且目前每周入境人数总量管制尚有余裕，同步于11月7日起调整陆港澳籍人士入境方法。

针对港澳人士，此次开放可依规定申请入境的港澳人士，包含港澳籍人士来台就业（以白领应聘为限）、宗教活动（含传教弘法及研修教义）。

另外，台陆委会也宣布港澳人士可以团体方式赴台观光，由交通部观光局核准之旅行业代为申请，每团人数为五人以上40人以下，在台可停留15天。

至于陆籍人士，此次仅开放陆籍研修生申请入境，并未多做开放。台陆委会并指出，在台就读学位陆生之入境申请程序，主管机关已于10月13日解除边境管制恢复常态。

台陆委会强调，未来仍将在确保国安及民众权益、兼顾经济发展与防疫考量下，滚动检讨、逐步调整陆港澳籍人士入境管制措施。

此前，台陆委会曾在9月22日宣布开放陆籍人士来台探亲及奔丧（含运回遗骸骨灰、司法人道探视、探视重病（伤）亲属、领取公法给付、办理遗产继承）。陆籍航空、航运公司驻点人员、陆籍航空器、船舶之机组员、船员、技术人员等相关人员申请赴台。并允许业经许可来台投资之陆资事业人员可向各目的事业主管机关申请专案入境。

当时对港澳籍人士则是开放来台探亲、奔丧及从事商务活动。