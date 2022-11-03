跨国议会联盟访台：中共二十大后更坚定挺台

“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）赴台访问团星期四（11月3日）获得台湾总统蔡英文接见。荷兰众议院议员史卓玛（Sjoerd Sjoerdsma）致词时说，访团此次访台时机并非巧合，“我们选在中共二十大之后特别来到台湾，展示对台湾的支持，因为台湾不能够被孤立，我们不会被北京所威吓，我们与台湾的关系与友谊，也不能由别人来决定”。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，“对华政策跨国议会联盟”由欧洲议会议员包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率团赴台访问，不过包瑞翰因为确诊，3日透过视讯连线，其余成员包括英国下议院议员康明丝（Judith Cummins）、捷克众议院议员黛赫（Eva Decroix）、科索沃国会议员霍蒂（Avdullah Hoti）、乌克兰国会议员克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、比利时众议院议员范荷芙（Els Van Hoof）等人，由台湾外交部长吴钊燮陪同，赴总统府拜会蔡英文。

蔡英文说，这是IPAC首次访台，成员来自七个欧洲国家及欧洲议会的议员，展现对台湾跨国、跨党派的坚定支持，格外具有意义。

她说，今年8月，中国大陆进行长时间的军演，已经对区域稳定和平造成影响。IPAC今年9月在美国华府举行大会时曾发表共同声明，强调捍卫台海和平稳定的重要性，对于IPAC以行动展现对台湾的强韧支持，蔡英文表达诚挚感谢。

她提到，受到疫情影响及威权主义扩张，全球供应链持续在重整当中。台湾在半导体领域有长期的发展，也累积了相当的优势。“我们期待和所有民主盟友，透过互相投资、技术交流合作，共同打造更安全且具有韧性的全球供应链”。

蔡英文再次呼吁民主国家进一步强化和台湾在政治及经济方面的交往，并且与台湾签署双边及多边投资及贸易协定。也相信未来台湾和欧盟在各领域，一定能够持续深化伙伴关系。

包瑞翰致词时说，IPAC成员在许多政治议题的看法上也许分歧，但都共同坚信民主国家必须团结一致，对抗全球威权主义的浪潮。IPAC的基本策略就是在民主国家间寻求合作。

包瑞翰指出，访团本周赴台访问，目的就是为了展现对台湾民主的坚定支持与团结。支持台湾是IPAC的工作重点之一，如同9月在华府举行大会时曾发表的公开声明。

他说，IPAC访台的第二个原因，就是要代表欧洲感谢台湾对乌克兰展现的坚定支持。乌克兰人民勇敢捍卫国家主权与国际认可的国界，奋力抵抗俄国恶意挑起的非法战争。

范荷芙则说 ，IPAC由超过30国家和250名的跨党派议员会员组成，成员的共同信念就是面对现在中国大陆破坏以规则为基础的国际秩序，以及压迫人权，国际应提出一贯对策。

范荷芙强调，联盟并不是反华，而是主张中国大陆崛起不代表应牺牲民主和人权，且反对片面改变现状。联盟也认为，台湾和全世界民主国家的安全能透过组织交流等， 进一步加深。