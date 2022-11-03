中国国潮运动鞋热度超耐克阿迪

从2020年第二季度开始至今，中国国货运动品牌的季度流水增速始终高于国际品牌，打破耐克、阿迪的双巨头“铁幕”。

据中新社报道，安踏2022年上半年以259.65亿元（人民币，下同，50.41亿新元）的营收打败了耐克（中国）236.81亿元的营收，夺得了中国运动鞋服市场第一的位置。李宁也以124.1亿元的营收位居第三位。

2021年，中国国内四大运动品牌安踏、特步、李宁和361度共实现营收878亿元，净利润达到137亿元；2022年上半年营收合计为477.11亿元，随着第三季度业绩继续上扬，营收基本都达到双位数增长，全年有望突破营收千亿元大关。

近年国潮崛起，中国国内品牌正在试图借助这股东风攻城略地。一份调查数据显示，过去十年里，中国消费者对国潮的关注度涨了528％，远超对国外品牌的关注度。

魔镜市场情报高级分析师王怡然指出，国潮趋势的核心原因是中国消费者的文化自信大大提升，因此核心把控还是消费者心智。优良的设计与过硬的品质固然是基础，把控消费者心智的主要手段在于营销。

从数据来看，中国运动品牌抓住了线上电商的机会和优势，电商渠道在各大品牌业绩中的贡献占比基本都能达到三成左右，并且还在不断大幅攀升。

