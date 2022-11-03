中国敦促加拿大停止无理打压中企

针对有记者提问，加拿大政府在星期三（11月2日）发表声明，要求三家中资企业从加拿大动力金属公司等加方企业撤资，中国外交部发言人回应时，敦促加方停止无理打压中国企业。

据澎湃新闻报道，上述提问也谈及加拿大创新、科学与工业部部长商鹏飞称，当外国投资威胁到加拿大国家安全和重要的矿产供应链时，加方会果断采取行动，中国外交部发言人赵立坚星期四（3日）在例行记者会上说，中方注意到了有关的情况，全球矿产资源产业链、供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。加方泛化国家安全概念，人为地对中加企业间正常的经贸投资合作设置障碍的做法，与其自身标榜的市场经济原则和国际经贸规则背道而驰，不利于有关产业发展，有损全球产业链、供应链的稳定。

赵立坚指出，中方敦促加方停止对中国企业的无理打压，为中国企业在加正常经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

加拿大创新、科学与工业部当地时间星期三（11月2日）以国家安全为由，要求三家中企业剥离他们在加拿大关键矿产公司的投资。

三家受影响的中国企业是中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司藏格矿业投资（成都）有限公司。加拿大政府上星期出台新规称，外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。