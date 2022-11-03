郑州：对“表面解封”小区进行调查 严肃处理责任人

河南省郑州市官方称，凡已明确解封的小区必须解封，郑州市委、市纪委已成立督导组，对符合解封条件而未解封、表面解封的小区进行调查，严肃处理相关责任人。

综合“郑州发布”官微、河南日报客户端报道，郑州市星期四（11月3日）召开疫情防控发布会。发布会介绍，郑州市目前坚持重点区域分级防控、重点人员分类施策、重点场所严格管控的措施，该管的坚决管住、该放的有序放开。

根据郑州市疫情防控指挥部办公室发布的第152号通告，凡已明确解封的小区必须解封，并落实出入小区三个条件，即24小时核酸检测阴性证明、扫码、佩戴口罩，不得层层加码。

郑州市委、市纪委已联合成立20个督导组，对各区县(市)小区解封情况进行专项督导，对符合解封条件而未解封、表面解封的小区，进行调查，严肃处理相关责任人。

发布会还提到，现在仍未解封的小区在符合一些条件后予以解封，包括风险小区和风险单元最近七天连续核酸检测为阴性的均可解除封控。有所不同的是，在防外溢临时管控区内，有一个降低风险的管控时段和过渡时间。

发布会上介绍，郑州市本轮疫情于10月4日由万邦市场外地来郑货车司机引发，随后通过火车站、医院、学校等多链条、多点位传播扩大，形成交织扩散、迅速蔓延、散发高发的发展态势。

郑州市11月1日新增阳性病例358例，其中确诊病例64例，无症状感染者294例，11月2日新增阳性病例167例，其中确诊病例35例，无症状感染者132例。

经专家分析研判，郑州市新增病例主要集中在中原区、二七区和高新区三区的重点人群中，其他区县市社会面持续有零星散发病例，均在管可控。

为此，郑州市自11月1日起，进一步调整优化防控措施，进入局部封控有序放开的并存阶段。

郑州市人民政府副秘书长李慧芳在会上说，目前，郑州市本轮疫情还在持续，新发感染者人数仍处于高位，防控形势依然严峻。但解封不等于解防，一时疏忽大意，就可能导致全市防疫成果前功尽弃。

李慧芳还说，虽然当前冠病病毒的免疫逃逸能力和传播能力都很强，但其毒性较弱，郑州市至今还没有发现危重病人，请不必恐慌和焦虑。

