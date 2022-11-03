台嘉义市长选举改12月18日投票

台湾嘉义市长无党籍候选人黄绍聪星期三（11月2日）凌晨过世，中选会和嘉义市选委会即日公告，依法公告停止嘉义市第11届市长选举，重行选举投票日期。中选会委员会星期四（3日）下午审议决定，嘉义市长选举将订于12月18日投票。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中选会3日下午公告嘉义市第11届市长重行选举的选举种类、名额、选举区的划分、投票日期、投票起止时间及竞选经费最高金额等事项。

依据“公职人员选举罢免法”第30条第一项规定，县市长选举候选人于登记截止后至选举投票日前死亡者，选举委员会应即公告该选举区停止该项选举，并定期重行选举。

嘉义市长重行选举投票时间于12月18日上午8时至下午4时举行，重行选举的候选人登记申请将于本月12日截止，竞选经费最高金额为3368万新台币（148万新元）。

台湾中选会将于星期五（4日）公告登记日期与必备事项，11月8日至12日受理候选人登记申请，25日前审定候选人名单，并通知抽签；28日完成选举人名册编造，29日候选人抽签决定号次；12月7日公告候选人名单，12月8日至17日办理公办政见发表会。

台湾中选会说，考量本届地方公职人员任期至今年12月25日止，为了保障选举人投票权的行使，并让候选人有参选准备时间，中选会同意嘉义市选举委员会的建议，决定于12月18日办理投票。嘉义市选委会说，嘉义市重行选举并不会影响12月25日的市长就职。