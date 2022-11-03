台首例幼儿染疫死亡个案 其父星期五提告新北三机关

台湾首例幼儿染疫身亡个案为新北市两岁童恩恩。恩恩今年4月感染冠病过世，家属质疑等待救护车送医过程长达81分钟，涉及人为疏失，先前向新北市政府等三个单位申请“国赔1元案”皆不成立，恩恩爸预计星期五（11月4日）上午前往新北地方法院提出“国家”赔偿诉讼。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，恩恩爸星期四（3日）发声明称，明日（4日）将前往新北地方法院，向新北市政府、新北市政府消防局及新北市政府卫生局等三个机关，提起“国家”赔偿诉讼，要求1元新台币（4分新元）的赔偿金，并在义务律师团的陪同下，就恩恩案的过程及“国家”赔偿程序召开记者会说明。

恩恩爸说，恩恩在今年4月过世后，他历经新北市政府的逃避、卸责、掩饰，在法律强制要求的“国赔”第一阶段，更看到新北市政府毫无反省、毫无悔意，只顾著替自己擦脂抹粉，根本不愿意让真相水落石出。

恩恩爸说，在充分准备之后，他要正式向法院提出“国家”赔偿的诉讼，希望替恩恩找出真相，这是他作为一个父亲责无旁贷的使命。

新北市法制局长吴宗宪说，提“国赔”是恩恩爸的权利，法院如有需要资料，市府都会提供。

吴宗宪说，之前恩恩爸向市府提“国赔”，“国赔”委员会决议不理赔，恩恩爸爸现在提“国赔”诉讼是本来的权利，市府会配合司法调查，法院如有需要资料都会提供，刑事检察官之前就已在调查，市府也有提供资料，若民事庭有需要相关资料，也会配合。