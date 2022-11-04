日语教材插图含731 人教社：与日军无关 为免误读已修改

中国人民教育出版社日语教材插图中球衣编号现“7、3、1”，被一些网民怀疑与侵华日军731部队有关。人教社日语编辑室对此回应称，插图与日军部队无关联，为尊重读者、避免误读，已将其中“3”改为“8”，修改后的教材已于今年7月出版发行并投入使用。

根据澎湃新闻报道，有网民反映，人民教育出版社出版的九年级日语教材中，有张插画里三名学生的球衣编号从左到右的分别为7、3、1，不免让人联想到侵华日军的731部队，有欠妥当。

经媒体核查发现，网民所述插图来自人教社出版的义务教育教科书日语九年级全一册第96页。在这页的第二道听力选择题的选项“b”中，有四名穿着篮球衣的男生，其中左一至左三三名男生的球衣编号分别为7、3、1，左四男生侧身站立，未显示出球衣编号。

信息还显示，今年8月以来，多个网络平台上都曾有网民对上述日语教材插图展开讨论，有网民认为可能是巧合；也有不少网民质疑该图暗指侵华日军731部队，是文化入侵、甚至美化侵华日军。

媒体11月2日以读者身份在人教社中小学教材意见反馈平台，对上述日语教材插图问题进行了反馈，并于隔天获得人教社日语编辑室回复。

人教社日语编辑室回复称，上述日语教材插图球衣编号本为各自独立数字，插图的场景、听力内容及考查项目等与日军部队并无关联。“为尊重读者的阅读感受，在此前的修订中我们已将左二的球衣编号由‘3’改为了‘8’，以避免不必要的误读。修改后的教材也已于今年7月出版发行并投入使用。”

人教社日语编辑室还表示，“我们会继续真诚地接受社会各界对我们的监督和帮助，及时采纳合理意见、建议，不断改进、完善教材。”