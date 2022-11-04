习近平与坦桑尼亚总统哈桑宣布中坦建立全面战略合作伙伴关系

中国国家主席习近平星期四（11月3日）下午在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的坦桑尼亚总统哈桑举行会谈。两国元首宣布，将中坦关系提升为全面战略合作伙伴关系。

据中国外交部官网消息，应中国国家主席习近平邀请，坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑于11月2日起对中国进行国事访问。

中国国家主席习近平3日同坦桑尼亚总统哈桑举行会谈，两国元首就中坦、中非关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识。中国国务院总理李克强、全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书分别会见坦桑尼亚总统哈桑。

习近平说，坦桑尼亚总统哈桑是中国共产党第二十次全国代表大会后中方接待的首位非洲国家元首，这充分体现了中坦关系的密切程度和中非关系在中国外交全局中的重要地位。

习近平说，2013年他访问坦桑尼亚期间，提出中国同非洲国家开展合作需要秉持真实亲诚理念，如今这已经成为指导中国同发展中国家团结合作的基本政策理念。新形势下，发展好中坦关系不仅符合两国共同和长远利益，也对推进构建新时代中非命运共同体有重要意义。

习近平说，中方始终从战略高度看待中坦关系，始终是坦方可以信赖的朋友。双方要以中坦全面战略合作伙伴关系为指引，统筹推进下阶段各领域友好合作。中方坚定支持坦方维护主权、安全、发展利益，坚定支持坦方探索符合本国国情的发展道路，愿同坦方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方愿继续扩大进口坦桑尼亚特色产品，支持中国企业赴坦投资兴业，为坦经济社会发展提供力所能及的帮助。中方愿同坦方交流乡村振兴经验和做法，支持坦桑尼亚民生发展。

习近平说，发展中非关系应该坚持互信、互利、互鉴、互助大方向不动摇。中非双方要继承优良传统，发扬中非友好合作精神，不断增强推进中非友好事业的历史主动性。中国愿以自身新发展为非方提供新机遇，加快落实“九项工程”，以基础设施为引领，夯实贸易、投资、融资三大支柱，培育中非合作新动能。中方愿同非方坚持和平共处五项原则等国际关系基本准则，积极落实全球发展倡议，提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

哈桑说，她非常激动和荣幸在中共二十大胜利召开后不久即受邀访华，这充分体现了坦中关系的高水平。坦方视中国为真正的最重要的朋友，愿意做永远值得中国信任的伙伴，同中方一道，以建立全面战略合作伙伴关系为契机，加强各领域务实合作，将坦中关系提升到新的高度，打造成为新时代非中关系的典范。

哈桑说，坦方将继续在台湾、涉疆、涉港等中方核心利益问题上给予中国坚定支持。中非合作论坛不仅极大促进了非洲国家在有关领域的发展，也对其他国家发展对非合作起到了示范引领作用，提升了非洲的国际影响力，坦方将继续积极参与并支持论坛发展。中国国家主席习近平提出的全球发展倡议非常及时，有利于解决当前面临的全球性挑战，坦方愿同中方一道积极落实，推动构建人类命运共同体。

中坦两国元首一致同意保持高层交往与对话势头，密切两国地方、立法机构及政党间各级别交流与合作；扩大双边贸易规模，提高双边经贸合作水平，深化高质量共建“一带一路”，推进基础设施项目合作，推进产业对接和产能合作，拓展加工制造、绿色发展、数字经济等领域互利合作；扩大人文交流，适时举办中坦旅游文化年，推动两国学者、媒体加强交流，传承和弘扬两国民间友好；密切国际和多边协作，加强在气候变化、2030年可持续发展议程等重要议题上沟通合作，维护国际公平正义和双方共同利益。

会谈后，两国元首共同见证签署两国关于贸易、投资、发展合作、数字经济、绿色发展、蓝色经济等双边合作文件。双方发表《中华人民共和国和坦桑尼亚联合共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

两国元首也在声明中承诺在涉及彼此国家主权、领土完整等核心利益和重大关切问题上继续相互支持。坦方重申坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分，反对任何损害中国主权和领土完整的言行。中方坚定支持坦桑尼亚自主探索符合本国国情的发展道路。双方也强调保持高层交往的重要性，坦桑尼亚总统哈桑邀请中国国家主席习近平于2024年中坦建交60周年之际访坦。

另据中新社报道，中国国务院总理李克强3日在北京人民大会堂会见赴华进行国事访问的坦桑尼亚总统哈桑。

李克强说，中坦友好源远流长，近年来双边关系发展良好，各领域务实合作成果丰硕。中共二十大对未来一个时期国家的发展进行了战略部署，中国将继续推进高水平开放。中方愿同坦方加强发展战略对接，深化经贸、能源、卫生、农渔业等重点领域合作，密切人文交流，推动中坦关系健康稳定向前发展。中方愿扩大进口坦桑尼亚适销对路的产品，鼓励中国企业扩大对坦投资，希望坦方提供必要支持。

李克强指出，中国是世界上最大发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，双方始终相互尊重、相互支持、相互帮助，有着深厚的传统友谊。中方愿同非洲国家坚持真诚平等相待，增进团结互信，共谋包容、可持续发展，扎实推进中非合作论坛成果，公开透明拓展务实合作，努力实现互利共赢。

哈桑说，中共二十大向世界发出了继续保持对外交往的明确信号。坦方感谢中方多年来给予的支持和帮助，坚定奉行一个中国政策，致力于弘扬坦中传统友谊，落实好中非合作论坛成果，推动贸易投资、农渔业、基础设施、人文等领域交流合作取得新进展。欢迎中国企业赴坦投资兴业。