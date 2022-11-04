鄂尔多斯发通告：防疫过程中坚持生命至上、救人为先

中国内蒙古自治区鄂尔多斯市称，将汲取近期其他地区在防疫过程中的教训，无论任何时刻都将坚持生命至上、救人为先。

中共鄂尔多斯市委政法委员会星期四（11月3日）发通告称，针对近期个别地区在防疫过程中暴露出的问题，鄂尔多斯市政法系统将汲取教训，始终坚持人民至上、生命至上，坚决统筹做好疫情防控和保障人民群众生命健康、合法权益工作，进一步畅通救助机制，增强应急处置能力，切实维护隔离人员生命财产安全。

通告写道，在鄂尔多斯，如居家隔离或集中隔离期间遇到特殊紧急情况，请及时拨打110，非紧急情况请拨打12345市长热线，心理危机请拨打96885热线。对隔离群众报警，政府会第一时间处置，提供帮助、解决问题。

通告称，在鄂尔多斯，如遭遇危及人身安全的情况，特别是危及生命安全的紧急情况时，根据《中华人民共和国刑法》第二十一条、《民法典》第一百八十二条等相关法律之规定，民众有权采取措施自救，或及时紧急避险，但请谨记：在自救和避险时，不要损害他人生命。事后，政府会安排相关部门对事情过程进行回溯和研判，并提供必要的法律援助，依法依规处置。

通告最后写道：“在鄂尔多斯，请您放心！我们尽最大努力保障您的生命安全和合法权益！”

中国疫情近期再次升温，多地又出现防疫乱象。甘肃省会兰州一名3岁男童在煤气中毒后，疑被小区防疫人员阻拦，错过最佳抢救时间死亡。官方星期四（11月3日）通报事故调查结果，承认事故处置过程中暴露救助机制不畅通、应急处置能力不强、工作僵化刻板的单位和干部，将对此严肃处理。