人为疏失致文物破损 台北故宫博物院惩处两职员

台北故宫博物院星期四（11月3日）晚间公布，针对因人为疏失致文物“清乾隆青花花卉盘”破损，依情节轻重，惩处两名职员，其中一人记一大过，另一人记申诫二次。

综合中时新闻网和中央社等台媒报道，台北故宫博物院3日晚间发布新闻稿，针对器物处瓷器科人员于2022年5月19日整理文物时，在作业过程中因操作疏忽，致“清乾隆青花花卉盘”掉落破损一事，公布行政惩处结果。

台北故宫博物院公布，依情节轻重，惩处两名职员。其中一人因执行公务疏失，致文物有重大毁损，核予记一大过处分；另一人未妥适照管提出的文物盒，于盒内尚有文物情形下，也未确实扣上盒子系带，致他人因疏失而有文物毁损，核予申诫二次处分。

台北故宫博物院日前表示，器物处瓷器科人员整理文物时，分别在2021年2月3日、2022年4月7日打开文物包裹后发现“明弘治款娇黄绿彩双龙小碗”和“清康熙款暗龙白里小黄瓷碗”破损；2022年5月19日整理文物时，由于人员在作业过程中疏忽，致“清乾隆青花花卉盘”掉落破损。工作人员皆随即依程序通报至院长。

经台北故宫博物院政风室调查，“明弘治款娇黄绿彩双龙小碗”和“清康熙款暗龙白里小黄瓷碗”破损无人员疏失；“清乾隆青花花卉盘”则为人员操作疏失。

台北故宫博物院院长吴密察3日在公视“有话好说”节目上说，故宫损毁文物事件中，唯一被认定是“人为损毁”的“清乾隆青花花卉盘”，调查结果与惩处已出炉。打破原因是故宫器物处瓷器科人员5月19日整理文物时，误以为盒中没有文物，其中一位想整理盒中脱落的布，把锦盒翻过来导致盒中文物掉出。

针对故宫文物破损引起的风波，吴密察在节目尾声说，真的很抱歉、很遗憾故宫发生这样的事情，他希望民众可以理解文物伤损免不了，但必须将伤损降到最低程度，尤其是人为因素造成的伤损。

吴密察说，故宫将记取此次教训，包含典藏环境、作业规范、同仁训练都会加强。故宫库房中有数目不等的蓝布盒、文物包等，一个箱子里就会有好几盒或好几包，未来改善典藏方法应是一物一盒，减少文物碰撞遭致暗伤可能，还可导入科学方法，加入资讯系统协助文物管理。

至于为何把三个毁损文物的调查报告当作密件？吴密察说，以“清乾隆青花花卉盘”为例，故宫须保存现场与证据，物件不能移动，且调查结果须送考绩会，在考绩会完成前，调查报告会被当成密件。而前两件调查报告未涉及人员疏失与惩处，在得到政风处同意后，先在去识别化的基础之上公布。