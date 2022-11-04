2023年中国“国考”热门岗位近6000选1

中国公务员考试（国考）星期四（11月3日）下午6时关闭报名通道，报名截止前半个小时，热门职位的报录比已接近6000比1。

据中国新闻网报道，2023年国考从10月25日启动网上报名，本次国考计划招录规模达3.71万人，较上年度明显增加，也是国考招录连续第四年扩招。

从报录职位来看，2023年度国考招录共计设置了1万7655个职位，计划招录3万7100人，从职位分布观察，本次国考招录职位主要集中在税务、消防、海关、铁路公安等系统。

从报名地区来看，本次招考有近2.8万个计划补充到县(区)级及以下直属机构，艰苦边远地区基层机关职位结合实际采取了降低学历要求、放宽专业条件等措施降低进入门槛。这也使得部分职位热度持续攀升。

例如，青海省税务局曲麻莱县税务局“一级行政执法员(三)”一职是本次国考报名的热门职位之一。截至报名系统关闭前半个小时，该职位报名审查通过人数已达5872人，报名待审查人数达892人。

据了解，该职位从事税(费)征收管理和服务工作，学历要求大专及以上，服务基层项目工作经历及基层工作最低年限均无限制，同时要求在该单位最低服务年限为五年。

而2022年国考的热门职位之一是西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，从报名开始就吸引众多考生报考，截至报名通道关闭时，报录比接近“两万选一”。

相较于2022年国考报名，本次报考中，热门职位竞争程度并未出现“万里挑一”的岗位。

华图教育研究院专家刘有珍对此解读称，区别在于专业限制。“今年青海省曲麻莱县税务局这个职位要求数学类、电子信息类、计算机类等专业，去年‘两万选一’的职位没有限制专业。”

他指出，今年国考报名有两大特点：“一是报录政策向应届生倾斜；二是人岗匹配度提升，职位对学历、专业、工作经历等要求比较具体，这让考生能结合自身情况，选择更匹配的职位。”