路透社：摩根士丹利全球裁员行动涉及陆港团队

知情人士透露，华尔街大行摩根士丹利（Morgan Stanley）交易业务受当前通货膨胀高企和经济下行压力打击，将在数周内启动新一轮全球裁员行动，陆港团队也将收到波及。

路透社星期四（11月3日）引述两名知情人士报道，摩根士丹利草拟一份亚太区裁员名单，受波及人员主要来自中国相关业务部门。另一名知情人士称，有部分被裁人员来自香港和中国大陆的资本市场团队，其余大部分预计集中处理中国岸内和岸外业务的团队。另有逾30名亚太区技术投资银行团队人员也受影响。

上述三名知情人士称，这次亚太区裁员人数将较该区全年自然流失的员工人数多，但最终削减规模暂未确定。全球裁员人数也将在同个时候确定。

第四名知情人士说，摩根士丹利的裁员行动并非迫在眉睫，银行尚未决定裁员的规模或时间表，裁员人数将占全球员工的低单位数字。

另据《明报》报道，翻查资料，摩根士丹利今年9月份的全球员工人数为8万1567人，换言之裁员人数将低于4000人。

摩根士丹利行政总裁戈曼（James Gorman）上月中在分析员会议上已释出裁员消息，并指出经济下行的环境下，考虑到该行过去几年的增长率，加上在疫情下学习到须有效营运的方法，将研究透过裁员的方法以节省成本。

随着近来业务需求减少影响，国际大行近期每多传出裁员消息，瑞银集团和瑞信早前先后传出裁员计划，当中瑞士信贷集团拟裁减9000人重组业务。