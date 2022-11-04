国美停发工资 要求员工签署承诺书

国美集团“停发员工工资”相关话题星期四（11月3日）冲上新浪微博热搜榜，有公司员工称，国美要求全体员工签署工资延迟发放的承诺函。

据澎湃新闻报道，国美电器董事长黄秀虹10月28日下午在公司总部的全员大会上称，公司到12月底之前，只会给员工上社保，不会再发工资了。

多位仍在国美集团就职的员工透露，近期国美正要求包括国美电器等所有集团员工，签署有关工资延迟发放的承诺函，人事部门要求集团员工本周内要完成签署。

一位国美员工提供的承诺函显示，由于受到内外部复杂环境的重大挑战和影响，公司战略转型面临前所未有的困难。为了确保公司经营业务尽快恢复，继续推动战略转型和业务改善提升，在此特殊时期，员工理解并承诺。

承诺函提到，“自2022年10月起，理解公司在未来半年到一年的时间里，员工工资有可能延迟发放，且本人已做好在这段时间内与公司同舟共济、共渡难关的思想准备。”

另外，承诺函还要求员工承诺一切以提升经营业绩为出发点，以结果为导向，以价值贡献为评价的核心标准。按时保质保量交付经营结果，达成业绩目标。

上述员工说：“这个承诺函的意思也不算不结工资，只是说有可能延迟发。”

他指出，在公司经营困难的这段时期里，他坚持到了现在，但这次却选择不签署这份承诺函。“感觉这是最后一次机会了，期待能通过被裁来及时止损。”

他提到，具体还不清楚不签承诺函会面临什么，“大概率应该是会被裁，但也许被裁也会有名义上的补偿保障，虽然现在也给不到，至少会有一张承诺，也算是个保障。”

另一位国美员工说，大会上黄秀虹“公司到12月底之前只会给员工上社保”的表态能否落实都成疑，其9月工资还未发放，而社保也只帮其补缴到8月，9月的社保还没交。

国美有关负责人9月26日曾说，国美企业转型进程受阻，现金流承压明显，为保证公司正常运营，当月公司内部对薪酬发放做了一些临时、应急调整。

同时，公司不排除将继续实施减员计划以进一步缩减运营成本。公司目前运营正常，临时调整只是短期、阶段性应急举措，企业经营一旦好转，公司将第一时间给大家补足薪资，同时兑现离职员工相应补偿。

今年上半年，国美零售营收121.09亿元（人民币，下同，约23.54亿新元），同比下降53.46%；归属母公司净亏损29.66亿元，亏损同比扩大50.24%。2021年，国美集团实现营收464.84亿元，同比增长5.36%。归母净亏损为44.02亿元，亏损同比下降37.06%。

国美零售10月28日发布盈利预警公告显示，公司预计2022年全年归属于母公司拥有者应占经营亏损将比去年同期扩大35%至65%之间。截至2022年9月30日，本集团逾期贷款约为30亿元。集团正与相关银行及金融机构积极商讨修改贷款条款或延长贷款期限，以达成双方同意的还款安排。